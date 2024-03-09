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Должен ли учитель учить школьника делать домашнее задание?

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  • 9.03.2024, 13:29
  • 1,762
Должен ли учитель учить школьника делать домашнее задание?

Ответили в Минобразования.

«Обязан ли учитель научить первоклассника, как правильно выполнять домашнее задание или эта забота полностью ложится на плечи родителей?», - спросила у «АиФ» брестчанка.

Это обязанность учителей. Как поясняют в Министерстве образования, работу по формированию умений выполнять задания, включенные в домашнюю работу, необходимо проводить во время урока в школе. Сообщение домашнего задания должно сопровождаться необходимым для младшего школьника инструктажем.

В помощь учащимся учитель должен предложить памятки по выполнению определенных видов домашней работы (например, как правильно решать задачу, как учить наизусть стихотворение, как подготовить план пересказа, как выполнять работу над ошибками и т. д.).

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