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В Беларуси произошла первая авария с участием мотоциклиста в этом сезоне

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  • 9.03.2024, 13:51
  • 2,194
В Беларуси произошла первая авария с участием мотоциклиста в этом сезоне

Он ехал без шлема и врезался в авто.

Пока некоторые ждут начала мотосезона, другие уже успели попасть в ДТП на своем двухколесном звере. Информация о первой в этом сезоне аварии с мотоциклом поступила из ГАИ Гродно.

Как сообщается, 8 марта около 17:00 водитель мотоцикла двигался по дороге Плосковцы — застава им. Усова неподалеку от Сопоцкина и при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю.

В результате аварии 43-летний мотоциклист получил серьезные травмы и перелом таза. Его госпитализировали. Стоит отметить, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а водитель ехал без шлема.

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