Британия готова помочь с поставками ракет Taurus Украине 1 9.03.2024, 13:52

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Новое заявление.

Великобритания готова помочь Германии решить проблему с поставками крылатых ракет Taurus в Украину.

- Мы решительно настроены тесно сотрудничать с нашими германскими партнерами по этому и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине, - ответил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон изданию Süddeutsche Zeitung (перевод - «Униан») на вопрос, готов ли Лондон помочь Берлину в решении проблемы.

Возможным вариантом при этом называют круговые поставки, которые предполагают, что Германия передаст Taurus британской стороне, а та направит украинцам крылатые ракеты Storm Shadow.

- Мы готовы изучить все варианты, чтобы достичь максимального эффекта для Украины, - подчеркнул Кэмерон.

Он отказался раскрыть подробности с целью «не сообщать нашим оппонентам, что мы задумали».