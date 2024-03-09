Могут ли хуситы полностью отсечь мировой интернет? 9.03.2024, 14:05

2,300

Разбираемся.

Последние массовые сбои в работе крупных интернет-сервисов планеты стали чаще связывать с диверсиями хуситов — радикальных исламистов и марионеток Ирана, которые буквально «сидят» на самом уязвимом участке мировой инфраструктуры интернета.

«Наша нива» объяснила, в чем мотив хуситов, какими могут быть последствия их дальнейших диверсий и способны ли они полностью выключить глобальный интернет.

На днях во всем мире произошел глобальный сбой в работе многих популярных интернет-сервисов, среди которых были X (бывший твиттер), YouTube, WhatsApp, TikTok, многие сервисы Google и другие.

Причиной сбоя стало повреждение 4 подводных интернет-кабелей в районе Красного моря, отвечающих за 25% всего интернет-трафика между Европой, Азией и Ближним Востоком. При этом, как заявляет компания HGC Global Communications (одна из основных компаний-производителей подводных кабелей), четыре кабеля в Красном море были именно «перерезаны», а не «повреждены».

Мировые медиа и многие политики увидели в этом признак деятельности хуситов — военизированной и радикальной группировки шиитов-зейдитов, контролирующей треть территории Йемена (международным сообществом их власть там не признана) и с недавних пор активно обстреливающей любые корабли, заходящие в Красное море, что серьезно нарушило глобальное судоходство.

Сама группировка названа в честь ее основателя и самопровозглашенного имама Хусейна аль-Хуси, который в 2004 поднял антиправительственный мятеж против официальных властей Йемена из-за «дискриминации зейдитского населения». В том же году Хусейн аль-Хуси был убит йеменской правительственной армией, а руководство группировкой хуситов перешло к его брату Абдель-Малику аль-Хуси.

Хуситы действуют в тесном союзе с Ираном, который является их основным спонсором и покровителем. Руками хуситов Иран пытается помочь боевикам ХАМАС в секторе Газа и надавить на страны Запада.

Как только израильская армия вошла в Газу в ответ на массовое террористическое вторжение ХАМАС, хуситы сразу начали атаковать торговые суда в Красном море, которые, по их утверждениям, связаны с Израилем, однако вскоре переключились и на все остальные.

Обстрелы до сих пор не прекратились, несмотря на несколько серий последовавших ударов по Йемену со стороны США и Великобритании. Многие торговые суда, курсирующие между Европой и Азией, начали обходить район Красного моря и следовать по более длинному пути вокруг Африки, что намного дороже.

Но проблемы и угрозы со стороны хуситов на этом не заканчиваются.

Еще до диверсии с перерезанием четырех кабелей связанные с хуситами медиа угрожали обрубить абсолютно всю кабельную инфраструктуру на дне Красного моря возле Йемена. Хуситы не раз заявляли, что знают местонахождение всех этих кабелей, и если Израиль не прекратит военные действия в Газе, то угрозы могут быть реализованы.

Официальное правительство Йемена, противостоящее хуситам, также недавно предупреждало о риске серьезных атак хуситов на подводные кабели.

Блефуют ли хуситы?

Глобальная подводная кабельная связь обеспечивает 95% всего известного нам интернета. В мире насчитывается более 550 таких кабелей, однако важнейшие и ценнейшие из них (связывающие между собой континенты) преимущественно проходят по дну Красного моря.

В Красном море находятся 16 таких кабелей, и они обеспечивают почти всю интернет-связь между Европой, Азией и Ближним Востоком. Через них ежедневно проходят финансовые операции на триллионы или даже десятки триллионов долларов.

Часть всех кабелей Красного моря находится непосредственно в территориальных водах Йемена, особенно в водах хуситов. Именно в водах последних и были перерезаны 4 кабеля.

Однако все еще остается вопрос, каким образом хуситы смогли перерезать кабели и смогут ли они повторять это в будущем.

Дело в том, что хоть кабели и являются небольшими и в меру уязвимыми, но они лежат на глубине 100 метров. Поэтому к ним будет невозможно подобраться без специальной подготовки, аквалангистского оборудования и инструментов.

Йемен — очень бедная, разрушенная войной страна, а хуситы вдобавок еще и изолированы международными санкциями. У хуситов нет подводных лодок и другого подводного вооружения, а также нет возможности самостоятельно обеспечивать подготовку аквалангистов и давать им необходимое оборудование.

Добыть все необходимое для диверсии на кабелях хуситы могли только при помощи Ирана, который поставляет им большую часть оружия и финансов. Однако в регионе находится флот США и союзников, который регулярно перехватывает иранские корабли с помощью для хуситов, а соседние с Йеменом страны не горят желанием помогать хуситам, против которых еще недавно вели долгую и кровопролитную войну.

Но у хуситов есть еще один способ, не требующий погружения на дно моря. Как пишет журнал Time, хуситы могут просто таранить подводные кабели при помощи якорей, которые те спускают с обстрелянных и захваченных ими торговых судов.

Этот способ позволяет хуситам отрицать свое прямое отношение к диверсиям и одновременно избегать прямых ударов со стороны США, которые не станут бомбить торговые суда с заложниками на борту.

Из всего этого выходит, что в своем желании и стремлении обрезать все интернет-кабели возле Йемена хуситы явно не блефуют (вполне возможно, что они могут проводить диверсии и за пределами своих территориальных вод).

Однако это не приведет к полному отключению глобального интернета, так как трафик с перерезанных кабелей будет перенаправлен на остальные за пределами Красного моря.

Конечно, в таком случае скорость и доступность интернета в мире беспрецедентно сильно сократиться, и этот период может длиться месяцы (или больше, если хуситы будут намеренно мешать ремонтировать кабели). Но полностью отключить глобальный интернет у хуситов никак не выйдет.

Наоборот, этот шаг навредит многим странам и тем самым вынудит их дать коллективный военный ответ (что может быть серьезнее международных кампаний против Афганистана и Ирака), чтобы обезопасить процесс ремонта кабелей и не допустить повторения подобной диверсии в будущем.