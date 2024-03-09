«На бой с московским чудовищем белорусские добровольцы встали с первых дней войны» 1 9.03.2024, 14:15

ГУР МО Украины поздравило полк имени Кастуся Калиновского.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины поздравило полк имени Кастуся Калиновского:

- 9 марта 2024-го года воины полка Калиновского отмечают вторую годовщину создания подразделения!

На бой с московским чудовищем белорусские добровольцы стали с первых дней войны: защищали Киев, воевали за освобождение Николаевщины, Херсонщины, Харьковщины, обороняли Северодонецк, Лисичанск, Бахмут.

Боевые побратимы были и остаются на одной скамье с нами в определяющее для наших обоих народов и будущего всей Европы время.

Чествуем имена храбрых воинов полка, павших за достоинство и свободу Украины, вернувшихся из боя на щите.

Честь тем, кто сейчас находится на острие пера истории ― всем, кто борется ради свободного счастливого будущего для своих семей, своей нации и государства.

Тогда заживешь счастливо, говорил Кастусь Калиновский, когда москаля над тобой не будет.

Так - вперед!

И когда обескровленная поражением Россия падет, обретет настоящую свободу и Беларусь, которая будет иметь основу новой армии ― опытной, закаленной огнем славных сражений, преданной своему государству.