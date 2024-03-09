Простая задача для школьников поставила взрослых в тупик 4 9.03.2024, 14:28

1,840

Испытайте себя.

В Сеть попала простая задача для школьников, которая ставит взрослых в тупик. Вот как она звучит:

«Четверо студентов университета опоздали на лекцию. Они извинились перед разгневанным профессором и объяснили свою задержку тем, что по дороге у их автомобиля спустило колесо. Но преподавателю понадобилось всего несколько минут, чтобы понять: его обманывают».

Чтобы решить эту задачу, не надо уметь считать или разбираться в машинах, хотя речь идет о спущенном колесе.

Если возникли сложности, то ответ можно узнать здесь.