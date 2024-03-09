Чем Украина могла ударить по авиазаводу в Таганроге 9.03.2024, 14:39

Фото и характеристики мощного дрона.

Ночью, на территорию РФ был совершен масштабный налет дронов-камикадзе. Россияне предполагают, что по АНТК им. Бериева в Таганроге мог бить дрон-камикадзе «Лють», дальностью 1000 км.

Defence Express отмечает, что, действительно, одной из целей удара вероятно стал «АНТК им. Бериева» в городе Таганрог, одновременно ведущий не только производство самолетов-амфибий Бе-200 и ремонт и модернизацию ДРЛО А-50, но и также и программа радиолокационного самолета А- 100 «Премьер», что должно стать развитием А-50.

Оккупанты предполагают, что для этой атаки этой ночью мог быть использован дрон-камикадзе «Лютый» от «Укроборонпрома», имеющего боевую часть в 75 килограммов и заявленную дальность действия до 1000 километров.

Также россияне предполагают, что именно этот дрон-камикадзе «Лютый» был использован для удара по стратегически важному металлургическому комбинату в Липецке в конце февраля 2024 года.