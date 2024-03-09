Туристы из дальнего зарубежья не хотят посещать Гомельщину 9.03.2024, 14:43

Стала известна глубина падения туризма в области.

Стала известна глубина падения туризма в Гомельской области — Белстат опубликовал статистические данные. «Флагшток» оценил, насколькл велико падение туристических потоков в Гомельской области.

За последние пять лет количество организаций, оказывающих туристические услуги в Гомельской области, сократилось со 140 до 108 или почти на четверть. Последний раз столь малое число туристских организаций было в 2013 году.

В 2023 году белорусский туризм, как и во всем мире, переживал оживление, связанное с полной отменой антиковидных ограничений. Однако статистические показатели в Гомельской области оказались далеки от «допандемийных».

За последний год приток иностранных туристов увеличился на 45%. Однако, сравнивая с 2018 годом, можно увидеть сокращение приезжих туристов почти в 3 раза. В среднем в день на территории Гомельской области в 2023 году находилось всего 5 иностранных туристов.

Появились сложности и с выездом на отдых за рубеж. Восстановление выездного туризма постепенно происходит, однако число белорусов, отдыхающих за пределами страны, в 2 раза меньше, чем было в 2018 году.

Структуру туристических потоков в разрезе стран по Гомельской области Белстат не публикует. Однако ее можно понять, исходя из общенациональных данных.

Если до пандемии COVID-19 на туристов из Европы приходилось 40 %, то теперь к нам приезжают в основном только россияне. Их доля в туристических потоках в 2023 году составила 95,9%. За весь 2023 год Беларусь посетило менее 10 тысяч иностранных туристов не из России. Это в 17 раз меньше, чем пять лет назад. Даже в 2020 году, в первый год пандемии, Беларусь посетило почти в 3 раза больше людей из дальнего зарубежья.

Сопоставляя общебелорусскую статистику с данными по Гомельской области, можно сделать вывод, что в Гомельскую область из дальнего зарубежья в среднем приезжает лишь один человек в пять дней. При этом сами белорусы пока еще продолжают ездить по миру.

Самым популярным туристическим направлением в 2023 году стала Турция. Здесь отдыхало 26,5% белорусских туристов. Вторым по популярности направлением стала Российская Федерация. До пандемии российское направление уступало по популярности не только Турции, но также Египту и Украине.

Статистика туристических потоков наглядно показывает произошедшую изоляцию Беларуси от внешнего мира. Пандемия COVID-19, политический кризис 2020 года, принудительная посадка самолета Ryanair и соучастие в военной агрессии против Украины нанесли серьезный урон туристической отрасли на многие годы вперед.