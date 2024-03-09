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Кремлевский провал

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  • 9.03.2024, 14:50
Кремлевский провал

Российскому правителю не переназначаться в марте нужно, а уходить вместе со всей верхушкой.

Мы не принадлежим к числу тех, кто считает НАТО угрозой для РФ. Но путинисты именно так полагают. И уверены, что главная их цель – не дать НАТО «расшириться», «приблизиться к границам» России, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

После вступления вслед за Финляндией в Альянс Швеции можно подвести черту, оценив результаты внешней политики Путина-Лаврова по их же собственным критериям.

Что имеем в итоге? «Спецоперация» Путина, Лаврова, Шойгу, думских фракций и всей российской верхушки за два года привела к расширению НАТО, новой протяженной границе с этим военным блоком, превращению Балтийского моря во внутреннее море НАТО.

Если мерить исключительно путинско-лавровской меркой, их лихая деятельность закончилась провалом. Они взяли НАТО за руку и привели блок к границам РФ там, где Северо-Атлантический Альянс и не ждали.

Подчеркиваем – это провал не по «западным», «либеральным» критериям, а по самым что ни на есть путинским.

Путину не переназначаться в марте нужно, а уходить. И всей верхушке тоже. Мастера провалов.

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