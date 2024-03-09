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Солодуха спел для пустого зала в минском ТЦ «Столица»

  • 9.03.2024, 15:01
Солодуха спел для пустого зала в минском ТЦ «Столица»

Посетители торгового центра проигнорировали выступление певца.

В Минске лукашисты пытаются привлечь посетителей в некогда популярный торговый центр «Столица». Однако их план обернулся фиаско, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

В качестве «завлекухи» был приглашен эстрадный певец Александр Солодуха, известный своей лояльностью к режиму Лукашенко. Но вместо ожидаемого аншлага, Солодуха столкнулся с полным игнором со стороны публики.

Люди обходили стороной сцену, на которой выступал «мэтр».

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