Солодуха спел для пустого зала в минском ТЦ «Столица» 9.03.2024, 15:01

Посетители торгового центра проигнорировали выступление певца.

В Минске лукашисты пытаются привлечь посетителей в некогда популярный торговый центр «Столица». Однако их план обернулся фиаско, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

В качестве «завлекухи» был приглашен эстрадный певец Александр Солодуха, известный своей лояльностью к режиму Лукашенко. Но вместо ожидаемого аншлага, Солодуха столкнулся с полным игнором со стороны публики.

Люди обходили стороной сцену, на которой выступал «мэтр».