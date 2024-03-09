Бойцы ВСУ придумали хитроумный способ, как вдвое увеличить дальность полетов дронов-камикадзе 3 9.03.2024, 15:05

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Проанализированы кадры из соцсетей.

Бойцы Вооруженных сил Украины в два раза увеличили дальность боевой работы своих дронов-камикадзе, которая теперь может достигать 20 километров.

Как пишет немецкое издание BILD, этого удалось достичь благодаря дронам-ретрансляторам сигнала, которые запускают в паре с беспилотниками, несущими заряд.

Журналисты проанализировали кадры из соцсетей, на которых украинский беспилотник, предположительно, достигает максимального радиуса действия в 10 километров. За дроном-камикадзе летит другой, который ретранслирует сигнал от оператора первому. В результате дальность работы первого беспилотника увеличивается до 20 километров.

На одном из роликов показана атака на российский «Град» в Луганской области, который дрон ВСУ поражает в 8 километрах за линией фронта.

На другом видео три украинских беспилотника атакуют самоходную гаубицу «Мста-С». В этом случае точное расстояние от линии соприкосновения неизвестно, но можно предположить, что она находится в 20 километрах от передовых позиций россиян, ведь это ее оптимальная дальность стрельбы

Журналисты отмечают, что, столкнувшись с дефицитом снарядов, ВСУ вынуждены применять FPV-дроны, которые являются их успешной заменой, и идти на различные ухищрения, чтобы увеличить дальность полета.