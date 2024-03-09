«Беларуськалий» попытался разморозить свои акции в терминале в Клайпеде 9.03.2024, 15:17

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Что решили в Литве?

«Беларуськалию» не удалось выиграть спор с Реестровым центром Литвы по поводу его замороженных активов в виде 30% акций клайпедского терминала навальных грузов Biriu kroviniu Terminalas (BKT). Как сообщает «Зеркало», об этом пишут литовские СМИ со ссылкой на агентство BNS.

Так, 6 марта Региональный Административный суд Литвы отклонил жалобу «Беларуськалия», постановив, что данные о замороженных акциях соответствуют документам, на основании которых они были туда внесены. Поэтому они не могут считаться ошибочными и не подлежат исправлению.

Решении суда может быть обжаловано в Верховном Административном суде Литвы в течение 30 дней.

«Беларуськалий» утверждал в суде, что в начале марта 2023 года попросил Реестровый центр исправить якобы ошибочные данные в реестре о применении ограничительных мер к компании как акционеру БКТ. По мнению «Беларуськалия», управляемые им акции не могут быть заморожены в соответствии с международно-правовыми нормами, поскольку они защищены соглашением между правительствами Беларуси и Литвы о поощрении и защите инвестиций.

Ситуация с терминалом сыпучих грузов в Клайпеде

После того как в декабре 2021 года заработали санкции США против «Беларуськалия», Литва запретила перевалку белорусских удобрений через свою территорию и расторгла контракт на перевозку калия по своей железной дороге. Транзит белорусского калия через Литву остановился 1 февраля 2022 года. В июне того же года ЕС ввел новый пакет ограничений против Беларуси как соучастницы российской военной агрессии, который также включал прямые и полные санкции против «Беларуськалия».

Еще с 2013 года 30% акций Biriu kroviniu terminalas принадлежит «Беларуськалию». Белорусский гигант выкупил эту долю у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого. Остальные акции фактически остались за ним: 5% принадлежит ему непосредственно, а 65% через компанию Hasenberg AG, которую он косвенно контролирует.

Во второй половине 2022 года Удовицкий попытался выкупить остальные 30% у белорусов назад, подавал запрос в литовский Совет по конкуренции. Либо там не дали разрешения на сделку, либо другие причины заставили бизнесмена отказаться от покупки, но, судя по данным реестра юрлиц, структура собственности Biriu kroviniu terminalas не изменилась. То есть 30% терминала остались за «Беларуськалием», вопреки словам Лукашенко и Романа Головченко, которые в августе 2022 года возмущались тем, что у Беларуси якобы «отжали» ее собственность.