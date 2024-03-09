ISW: Путин готовится к войне в Балтийском море 2 9.03.2024, 15:40

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Под Санкт-Петербургом разместили корабли-ракетоносцы «Калибров».

Россия готовится к противостоянию с НАТО в долгосрочной перспективе. Хотя страна-агрессор выделила значительные ресурсы на войну в Украине, она также имеются запасы и для подготовки к конфронтации с Альянсом в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные литовской разведки.

Как указывается, Россия перебросила силы и средства из своих западных приграничных районов в Украину. Из-за этого РФ вынуждена все больше полагаться на воздушные и военно-морские возможности для сдерживания на восточном фланге НАТО.

Отмечается, что в прошлом году Россия впервые развернула на Ладожском озере под Санкт-Петербургом корабли-ракетоносцы «Калибров». Вероятно, это было сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Кроме того, страна-агрессор увеличила количество полетов тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтийским морем от нуля до пяти.

При этом, по данным Служба внешней разведки Эстонии, российские военные формируют Ленинградский военный округ (LVO) и Московский военный округ (MVO) частично для борьбы с Финляндией и НАТО.