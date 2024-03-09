ВСУ расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области 9.03.2024, 16:16

На юге Украины идет контрбатарейная борьба.

Украинские военные укрепляют и пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, на юге Украины идет контрбатарейная борьба. За последние сутки россияне не проводили штурмовых действий, но обстреливали из артиллерии и минометов, в частности в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.

- Украинские воины удерживают позиции, осуществляют меры по укреплению и расширению плацдарма на левобережье Днепра, - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты проводят аэроразведку, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а также впервые за десять дней направили управляемую авиабомбу из самолета тактической авиации, ударив в центр Херсона. Удар был по пятиэтажке, пострадал семилетний ребенок.