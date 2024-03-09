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«Алло, мама!»: с помощью этой фразы мошенники увели у белорусов более миллиона рублей

  • 9.03.2024, 16:27
«Алло, мама!»: с помощью этой фразы мошенники увели у белорусов более миллиона рублей

Будьте бдительны.

С начала года возбуждено 63 уголовных дела за так называемые телефонные мошенничества. Злоумышленники склонили граждан к передаче крупных сумм взамен на непривлечение их родственников к ответственности за якобы совершенные ДТП, отмечает «Онлайнер».

Потерпевшим причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей в эквиваленте. В большинстве случаев для реализации своих замыслов аферисты использовали водителей такси, которые забирали у обманутых людей посылки и доставляли их в указанное место. Получатели свертка за свой процент переводили наличность в виртуальные деньги и отправляли их на иностранные счета или криптокошельки «нанимателей». Для выполнения этой роли привлекались и подростки.

В текущем году уже задержано 42 курьера телефонных мошенников, двое из которых — дети. Напомним, что курьеры несут ответственность наравне с организаторами преступной схемы и обязаны возмещать причиненный ущерб.

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