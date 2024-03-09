Украинские защитники ликвидировали замаскированные позиции РФ на Запорожском направлении 9.03.2024, 16:33

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Бойцы поделились видео боевой работы.

Украинские пограничники и нацгвардейцы уничтожили замаскированные позиции россиян с помощью дронов. Бойцы показали видео боевой работы.

На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа пограничников-аэроразведчиков и воинов 23 бригады Национальной гвардии «Хортица».

Украинские защитники с помощью дронов обнаружили и уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов.

Как отмечают в пограничной службе, это произошло на Запорожском направлении на фронте.