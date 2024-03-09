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В России назревает мятеж спецслужб

  • 9.03.2024, 16:54
  • 4,618
В России назревает мятеж спецслужб

Анализ эксперта.

Все больше западных (и не западных) государств призывают своих граждан покинуть территорию РФ из-за угрозы терактов. Это очень напоминает призывы к эвакуации (и эвакуации) своих граждан с территории Украины накануне российского нападения, пишет украинский политический эксперт Владимир Горбач.

Террористические акты против иностранцев по подаче террористического режима Кремля? Или террористические акты против собственного населения со стороны российских спецслужб?

Если первое, то для окончательного и безвозвратного внедрения нового русского тоталитаризма — Северокорейского (Североевразийского) образца.

Если второе, то для какого-то мятежа спецслужб и новой попытки перехвата власти у того же Путина.

Следим и наблюдаем.

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