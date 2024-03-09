«Ждали ядерный удар»: в США сделали неожиданное признание 9.03.2024, 17:31

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Опасения американской администрации основывались на некоторой разведывательной информации.

США в конце 2022 года начали подготовку к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Опасения американской администрации основывались на некоторой разведывательной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.

- Мы должны были спланировать так, чтобы оказаться в лучшем положении на случай, если это событие, которое уже не является невероятным, действительно произойде", - рассказал CNN один из высокопоставленных чиновников администрации США.

По словам другого американского чиновника, с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы разработать планы на случай чрезвычайных ситуаций, в частности, на случай либо очень четких признаков подготовки ядерного удара, либо самого удара.

- Как бы мы ответили, как бы мы попытались предотвратить это или сдержать его, - объяснил чиновник.

В США считали, что спровоцировать Россию на ядерный удар по Украине может потеря Херсона, поскольку Москва могла рассматривать это как «экзистенциальную угрозу», рассказал неназванный американский чиновник. Ядерный удар также мог рассматриваться Кремлем как инструмент сдерживания Украины от дальнейшего освобождения территорий или потенциального нападения на РФ.

Российская пропаганда в это время активно распространяла вброс о «грязной бомбе», которую якобы планирует взорвать Украину, чтобы обвинить в этом РФ. Позже западная разведка узнала об обсуждении среди российских чиновников ядерного удара. Однако США не зафиксировали подготовки ядерных сил РФ к удару, хотя в Вашингтоне не были уверены, что смогут узнать о перемещении тактического оружия в РФ, потому что его сложно отслеживать.

На фоне угрозы США сотрудничали с союзниками по разработке планов реагирования, а также через них пытались послать России предупреждения о последствиях. Вашингтон также пытался заручиться поддержкой Индии и Китая.

Сегодня американские чиновники считают, что опасность ядерного удара уменьшилась.