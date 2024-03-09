В Минске в «доме Чижа» второй год не могут продать квартиру, которая сейчас стоит $1,8 миллион 9.03.2024, 17:34

И это уже со скидкой.

В «доме Чижа» на улице Сторожевской в Минске продают 4-комнатная квартира с видом на набережную Свислочи. Ее стоимость — 1,8 млн долларов. Эту квартиру не могут продать как минимум с июня 2022 года. С тех пор она подешевела на 150 тысяч долларов (но подорожала в рублях), пишет «Зеркало».

Недвижимость находится на 15 этаже, высота потолков здесь три метра. Общая площадь квартиры чуть больше 260 м2, под жилыми комнатами почти 128 «квадратов», кухня занимает 26 м2. Есть четыре санузла, в одном из которых — хамам со звездным небом. ДВ квартире есть две застекленные лоджии. Установлена система «Умный дом», имеется трехуровневый подземный паркинг, в подъезде — консьерж, круглосуточное видеонаблюдение.

В жилье сделан «дизайнерский» ремонт. Двери и окна деревянные, на полу паркет, подоконники и стены санузлов мраморные, декоративные панно из оникса. Мебель итальянская.

Нынешняя стоимость квартиры — 5 775 300 рублей или 1,8 млн рублей. Цена одного квадратного метра — 6902 доллара. В июне 2022 года стоимость этой недвижимости составляла 1 950 000 долларов или 4 936 425 рублей.