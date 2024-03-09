На Гаити вспыхнуло массовое восстание банд 1 9.03.2024, 18:01

4,328

США рассматривают возможность переброски морпехов.

На Гаити вспыхнуло массовое восстание банд, сопровождаемое нападениями на правительственные здания. В США на фоне восстания обдумывают возможность переброски на Гаити элитного подразделения морской пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и Marine Corps Times.

Массовое восстание гаитянских банд началось в середине прошлой недели. Самые мощные банды Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, в результате чего исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри не смог вернуться из заграничной поездки. Из-за восстания на Гаити было объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает ABC со ссылкой на собственные источники, последнее нападение гаитянских банд было масштабным, скоординированным и быстрым. Банды одновременно атаковали президентский дворец, министерство внутренних дел и штаб-квартиру полиции западного округа Гаити. В ходе боев было убито около десятка нападавших.

Государственный департамент США призвал американских граждан покинуть Гаити, а посольство США разместило на своем сайте предупреждение.

В то же время издание Marine Corps Times узнало от американского военного чиновника о намерениях Вашингтона отправить подразделение морпехов на Гаити. Представитель Пентагона сказал Marine Corps Times, что такой запрос поступил в оборонное ведомство от Госдепа США.

- Развертывание взвода морской пехоты является одним из вариантов в распоряжении Министерства обороны, если Госдеп обратится за помощью по поводу безопасности в посольстве США в Порт-О-Пренсе, - прокомментировал изданию майор Мейсон Энглхарт, представитель Южных сил Корпуса морской пехоты.

Напомним, на прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году. После этого гаитянские власти объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице.