Что почем на минской Комаровке в большие выходные 1 9.03.2024, 18:32

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Покупателям предлагают много видов винограда.

«Минск-Новости» рассказали, что происходит с ценами на Комаровском рынке. Говорят, что продавцы не жалуются на снижение количества покупателей в эти выходные.

Апельсины в среднем стоят от 3−4 рублей за килограмм до 6−9 р (плоды покрупнее). Цена на лимоны — от 3,5 до 12 рублей за 1 кг. Мандарины по-прежнему востребованы. Разбежка в цене на них тоже велика — от 6 до 20−22 рублей за кило. Также покупателям предлагают много видов винограда. Средняя цена — 5−9 рублей, но отдельные сорта потянут и почти на 40 рублей.

Яблоки отдают за 1,5−2,5 рубля за килограмм. Бананы продаются по цене — от 3 рублей, грейпфруты — от 3,5 рубля, киви — от 4 рублей, груши — от 5 рублей за 1 кг. Хурма обойдется дороже — 6−9 рублей.

Цены на ягоды не в сезон впечатляют: клубника стоит от 40 рублей, голубика — минимум, 70 р за кило. Клюква обойдется дешевле — 15 рублей за кг. За 125 г малины просят 12−25 рублей.

Перейдем к овощам. Минимальная цена моркови, репчатого лука и картофеля — 1 рубль, свеклы — 1,5 рубля. Томаты стоят 6−9 рублей за кило, черри можно найти за 10 р. Цена на огурцы — от 5,5 рубля, сладкого перца — от 6,5 рубля 1 кг. Полкилограмма редиса стоит в среднем 7−8 рублей. Белокочанную капусту продают по 1,5−3,5 рубля, кабачок — от 4−5 рублей за кг.

Что касается зелени, то кинза и шпинат обойдутся в 3,5 рубля за 100 г. Укроп и петрушка — по 1,5 рубля, руккола — 4,5, тимьян и розмарин — по 10 рублей за 100 г.

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