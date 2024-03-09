Украинские защитники остановили бронетанковый штурм россиян на Донетчине 9.03.2024, 18:43

1,586

Фото: Telegram Бригады Богуна

Ликвидировано 16 единиц бронированных машин оккупантов.

Вблизи Клещиевки Донецкой области воинам Вооруженных сил Украины удалось отразить массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.

Бойцы 2-го штурмового батальона из 92-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что штурм состоялся на днях.

Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.

Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны.

Огонь корректировали с помощью разведывательных беспилотников, которых россияне не смогли подавить. Украинские военные поразили большинство техники и некоторую полностью уничтожили.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео