Украинские защитники остановили бронетанковый штурм россиян на Донетчине
- 9.03.2024, 18:43
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Ликвидировано 16 единиц бронированных машин оккупантов.
Вблизи Клещиевки Донецкой области воинам Вооруженных сил Украины удалось отразить массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники. Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов.
Бойцы 2-го штурмового батальона из 92-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что штурм состоялся на днях.
Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.
Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны.
Огонь корректировали с помощью разведывательных беспилотников, которых россияне не смогли подавить. Украинские военные поразили большинство техники и некоторую полностью уничтожили.