Пленный десантник ВСУ дал оккупантам 30 секунд на сборы и захватил их в плен 9.03.2024, 19:09

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Боец помог ВСУ вернуть утраченную позицию на Марьинском направлении.

Украинский десантник с позывным «Псих», который попал в плен, смог захватить в плен трех россиян и помог ВСУ вернуть утраченную позицию на Марьинском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Так, десантник 80-тки дважды попадал в плен к российским оккупантам и дважды ему удалось из него выбраться.

В первый раз оккупанты штурмовали закрытую позицию ВСУ и взяли в плен трех военнослужащих. Двух сразу отправили к себе в расположение, а десантника «Психа» оставили возле себя укреплять отбитую позицию. Он добросовестно сидел возле них, а когда те отвлеклись, взял гранату, бросил в них и убежал обратно к своим.

Затем эту позицию украинские десантники отбили и захватили трех россиян в плен.

Впоследствии ситуация фактически повторилась, и «Псих» снова попал в плен.

«Штурмовала группа из пяти оккупантов. В блиндаже наших было трое. Двух россиян на полпути они застрелили, трое запрыгнуло к ним в блиндаж. Начался бой на гранатах. «Псих» выжил. У него были обожженные руки, он не мог взять автомат. Они забежали к нему и взяли в плен. Просидел он с ними полтора суток. Мы не знали этого и начали активно «выкуривать» противника сбросами. А потом по перехвату услышали, что из наших есть один живой, которого планируют выставить на вход, чтобы мы им не развалили блиндаж. С мавика мы увидели одетого в нашу форму военного и узнали в нем «Психа»…» — рассказал начальник штаба батальона с позывным «Символ».

Командование батальона приняло решение сбросить оккупантам рацию и вести с ними переговоры и убедить сдаться в плен. Оккупанты были уже на грани — еда и вода заканчивались, а воевать они боялись, как и боялись того, что их расстреляют свои же снайперы, если они надумают сдаться.

«Мы пообещали сделать стену из дыма и подавить огнем артиллерии вражеские огневые средства, которые были поблизости. Они на это согласились, но сказали, что будут выходить по-серому. Тогда «Псих» закричал: «Я даю вам 30 секунд, иначе нас здесь всех просто «разберут!» В конце концов они согласились на эту «авантюру». Мы бросили дымы, заработала наша артиллерия, — наш боец повел за собой трех россиян! Они, подняв руки, благополучно сдались в плен и не оказывали сопротивления», — рассказал «Символ».

Также украинские защитники хитростью смогли вернуть утраченную позицию. Оккупанты в плен прихватили с собой свою рацию и стабильно выходили на связь со своими командирами и отчитывались, что и в дальнейшем держат захваченный блиндаж. Их командиры даже не подозревали, что они уже в плену. Благодаря этому в тот же вечер украинские защитники забрали обратно возвращенную ранее позицию.