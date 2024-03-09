Чутье старого прохиндея Александр Невзоров

9.03.2024, 19:14

Александр Невзоров

Эта «картинка» даже четче, чем у Макрона или фон дер Ляйен.

Вчера, под предлогом «поздравлений с днем 8 марта» президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл все карты, намекнув миру на весьма печальные перспективы.

Какой, однако деловой парень этот Эмомали. Всем президентам надо брать с него пример.

Рахмон не развешивает геополитическую лапшу, не ноет, не протирает штанцы в ООНах.

Чутье старого партийного прохиндея рисует ему картинку грядущего.

Эта «картинка» даже четче, чем у Макрона или фон дер Ляйен.

Дело в том, что в отличии от европейских коллег, президент Рахмон хорошо знает, чего стоит ждать от призрака СССР.

Поэтому Рахмон здрав и конкретен.

У потомственного чабана сработал рефлекс «сохранения стада». Побуждения верховного таджика строго рациональны: сберечь всех, кого можно стричь.

Отбросив велеречие и реверансы, Рахмон велит населению «запастись набором продуктов минимум на два года».

По расчетам опытного Эмомали, это поможет семьям «пережить глобальную войну», последующие катаклизмы и первые, наиболее «острые месяцы» послевоенного голода.

Александр Невзоров, «Телеграм»