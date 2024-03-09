В Польше пограничники обнаружили необычный воздушный шар из Беларуси 9.03.2024, 19:22

Что это было?

В субботу, 9 марта, около полудня в польских СМИ появилась информация о том, что польские пограничники обнаружили воздушный шар на границе с Беларусью. Объект был зоне ответственности Пограничной службы Польши в Кузнице.

«В окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства был обнаружен подозрительный объект», - было сказано в сообщении.

Оказалось, что у него совсем не шпионское предназначение, передает радиостанция RMF FM.

Шар заметили недалеко от села Минковце, в гмине Шудзялово. Однако это не был шпионский или разведывательный аэростат. «Это воздушный шар для контрабанды, к нему были прикреплены сигареты. Подробную информацию и фотографии мы предоставим в понедельник», — подтвердила майор погранслужбы Польши Катажина Зданович.

По оценкам пограничников, такой контрабандный аэростат может перевозить около 20 блоков сигарет. «Это уже что-то для контрабандистов, и они используют разные методы», — добавила представить польских пограничников.