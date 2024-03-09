Эксперт назвал событие, после которого не станет Москвы 7 9.03.2024, 19:46

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Марк Фейгин

В Кремле готовы пойти на утрату столицы.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин предложил Украине найти возможность создать ядерное оружие ради того, чтобы защититься от российской агрессии: «Мой ответ при таких обстоятельствах, что да, если встанет вопрос о создании ядерного оружия, которое единственное может сдержать дальнейшую агрессию, то я бы такой возможности не исключал».

Российский правозащитник рассказал, куда нужно наносить удар ядерным оружием Украине, чтобы остановить Путина: «Кремль, наверное, опасается подобного, потому что бить нужно понятно куда: нет Украины - нет и Москвы. Я не думаю, что за этим вопрос встанет. Важно знать, оставляет ли Кремль хоть какую-то возможность для того, чтобы избежать этого сценария. Вот в чем вопрос, или он готов опять ринуться на Киев и убивать людей в Буче и в других местах».

«Конечно, я бы не исключал, что Украина может пойти на самые решительные меры. Кремль может этого опасаться, но вопрос же ущерба, на который готовы пойти Кремль и его руководство в случае, если они решаться уничтожить Украину, понимая, что какой-то удар по части территорий России может оказаться для этой территории абсолютно смертельный. Может, они и готовы идти на эти издержки», - отметил эксперт.