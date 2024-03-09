Лукашенко проиграл важную битву 5 Андрей Окунь

9.03.2024, 19:55

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С тиранией надо бороться не за цифры.

На выборах в стране, захваченной тиранией, надо бороться не за проценты голосов, а за чувство легитимности. Еще раз. С путинской властью надо бороться не за цифры, а за ощущения. ЦИК нарисует то число, которое по итогу хочет видеть администрация Путина. 70%, 80%, неважно. Избирательная система находится под тотальным контролем действующей власти, поэтому и бороться за цифры бессмысленно.

А вот что режиму действительно будет трудно подделать, так это ощущение легитимности повторного воцарения. Режиму будет гораздо сложнее убедить Россию в том, что 71-летний президент до сих пор пользуется «всенародной поддержкой».

Протесты в Беларуси против Лукашенко ведь начались в августе 2020 не из-за того, что он набрал абсурдные 80% одобрения. А потому что он проиграл битву за ощущение легитимности: никто просто не поверил, что Лукашенко в реальности столько набрал.

Андрей Окунь, «Телеграм»