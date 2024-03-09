CNN: Абрамович хотел освободить Навального 3 9.03.2024, 20:07

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Роман Абрамович

Донести послание США Путину было одной из самых сложных задач.

Российский олигарх Роман Абрамович участвовал в обсуждении и подготовке обмена заключенными между несколькими странами, в результате которого должен был быть освобожден оппозиционер Алексей Навальный.

Он не струсил предложить президенту РФ Владимиру Путину включить Навального в списки и был ошеломлен смертью оппозиционера в исправительной колонии «Полярный волк».

Об этом пишет сайт американского телеканала CNN, ссылаясь на «многочисленные» источники.

«Двухлетний процесс изучения вариантов освобождения Навального стал ускоряться, когда Абрамович посетил Москву в последние месяцы», – говорится в статье со ссылкой на два источника.

По данным нескольких источников, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержала первые попытки освободить Навального.

Как рассказал человек, близкий к процессу, Абрамович, находящийся под санкциями Запада и проводящий большую часть своего времени в ОАЭ, встретился с американским чиновником, когда идеи сложного обмена с участием семи человек «обрели форму».

Абрамович поддерживал связь с Кремлем после российского вторжения в Украину и сыграл важную роль в первых усилиях по прекращению войны.

Один источник, знакомый с поездками Абрамовича, сообщил, что он приехал в Москву, чтобы встретиться с чиновниками в Кремле. Дата приезда неясна, но независимые российские СМИ в пятницу заявили, что он встретился с Путиным утром 16 февраля – за несколько часов до того, как тюремные власти объявили о смерти Навального в исправительной колонии на севере РФ.

Однако источник, близкий к команде Навального, сообщил CNN, что вечером 15 февраля они узнали, что Путину было доставлено сообщение. В какой форме, было неизвестно.

Главная помощница Навального Мария Певчих заявила вскоре после его смерти, что Абрамович участвовал в обсуждении сделки и «доставил предложение об обмене Навального» в Кремль.

По ее словам, он выступал в роли «неформального переговорщика при общении с американскими и европейскими чиновниками».

Источник, знакомый с причастностью Абрамовича к обсуждению обмена, сказал, что он был «ошеломлен», узнав, что Навальный умер.

27 февраля, через 11 дней после смерти Навального, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от вопросов о причастности Абрамовича. «Вы можете спросить представителей Абрамовича. Это вопрос не для нас», – сказал он прессе.

Один западный дипломат сообщил CNN на прошлой неделе, что к моменту смерти Навального в колонии «ИК-3 Харп» («Полярный волк») по шкале от одного до десяти вероятность обмена «достигла семи или восьми».

Несмотря на это, по словам нескольких источников, знакомых с процессом, предложение все еще находилось на неофициальной стадии и сделка не казалась неизбежной.

«Предложение может быть сделано только после того, как оно будет принято неофициально. Вот как это работает в этих переговорах», – сказал один из источников.

Официальный представитель США согласился с этим, заявив CNN: «На момент смерти Навального России не было сделано никакого официального предложения».

Встреча в Аспене

Еще летом 2022 года на фестивале Aspen Ideas в Колорадо к Хиллари Клинтон обратился Христо Грозев, который несколько лет работал с командой Навального.

По словам источника, знакомого с ходом встречи, Клинтон рассказала Грозеву, что следила за его работой с Навальным, в том числе разоблачением сотрудников ФСБ, отравивших оппозиционера.

Клинтон также сказала, что видела документальный фильм о Навальном, который помог снять Грозев. Лента, получившая «Оскар», частично основана на расследовании отравления Навального в августе 2020 года, проведенном CNN и расследователями Bellingcat.

Грозев рассказал CNN, что Клинтон согласилась обратиться к чиновникам в администрации Байдена с идеей обменять Навального на россиянина, связанного с ФСБ, который был осужден за убийство в Берлине.

Еще одним обсуждаемым именем был российский торговец оружием Виктор Бут, который впоследствии, в декабре 2022 года, был освобожден США года в обмен на американскую звезду баскетбола Бриттни Грайнер, содержавшуюся в колонии в РФ по обвинению в хранении марихуаны.

Клинтон первоначально передала сообщение советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, сообщил Грозев CNN. Источник подтвердил, что Клинтон связалась с Салливаном. Совет нацбезопасности отказался от комментариев.

По словам Марии Певчих, в предлагаемый обмен был включен россиянин, осужденный за убийство чеченского диссидента в Берлине в 2019 году. «В начале февраля Путину предложили обменять киллера и сотрудника ФСБ Вадима Красикова, отбывающего наказание за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального», – сказала она.

Немецкая прокуратура заявила, что Красикова отправили для убийства спецслужбы РФ под вымышленным именем. Он был приговорен к пожизненному заключению после осуждения берлинским судом.

Кремль отрицал, что Красиков работал от имени государства. Но, не называя имени, Путин в прошлом месяце выдвинул идею добиться освобождения российского «патриота», который, по его словам, отбывает пожизненное заключение за «ликвидацию бандита» в Европе.

В беседе с Такером Карлсоном в Москве Путин намекнул, что сделка будет заключена в обмен на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже в РФ.

Окончательные рамки предлагаемой сделки неясны, но человек, близкий к команде Навального, сказал, что расширенный вариант обмена включал возможное освобождение еще одного заключенного в России американца – Пола Уилана.

«Нам нужно было найти способ включить немецкий актив [Красикова] в американские переговоры», – сказал источник, близкий к команде Навального.

Первоначально россияне предлагали обменять на Красикова немецко-российского гражданина с двойным гражданством, удерживаемого в России по обвинению в шпионаже, но немцы категорически отвергли это предложение.

По его словам, это стало сложной треугольной структурой:

«Американцам нужно было объяснить, что единственный способ получить Уилана и Гершковича – передать россиянам Красикова. Но немцы отдали бы Красикова только в обмен на Навального».

«Правительство Германии очень серьезно относилось к этому», – сказал западный дипломат CNN на прошлой неделе и назвал маловероятным согласие россиян на обмен трех ценных пленных – Навального, Гершковича и Уилана на одного Красикова.

«Есть и другие места, где бывают плохие россияне. Вопрос был в том, как всех объединить, поэтому высказывались разные идеи. Нужна изобретательность», – добавил дипломат.

Еще одним россиянином, которого можно было включить в список, является Сергей Черкасов, вероятный российский шпион, которого Минюст США обвинил в мошенничестве и других преступлениях и который удерживается в Бразилии. Запросы РФ и США об экстрадиции были отклонены бразильскими властями.

Донести послание Путину было одной из самых сложных задач, рассказал CNN человек, близкий к команде Навального.

«На среднем уровне был большой интерес, но всякий раз, когда дело доходило до: «Ой, кто скажет Путину?», люди трусили», – сказал он.

Абрамович, по данным многочисленных источников, не струсил. Но когда и как именно он передал неофициальное предложение Кремлю или самому Путину, до сих пор не известно. В конечном итоге процесс продвинулся недостаточно быстро, чтобы спасти Навального.

А его помощники по-прежнему убеждены, что Путин приказал убить лидера оппозиции, хотя Кремль это утверждение отрицает.