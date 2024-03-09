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Аналитик: В Таганроге подбит А-50, который раньше повредили в Беларуси

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  • 9.03.2024, 20:18
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Аналитик: В Таганроге подбит А-50, который раньше повредили в Беларуси

Случай гипертрофированно комичный.

Военно-политический аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что в открытых источниках было опубликовано по меньшей мере три видео с очевидными прилетами по военному аэродрому и авиазаводу в российском Таганроге.

В частности, по неподтвержденной пока информации, на авиастроительном предприятии «ТАНТК им. Г.М. Бериева» получил повреждения фюзеляжа борт А-50 RF-50608 (43), который 26 февраля 2023 в Мачулищах (Беларусь) получил повреждения комплекса «Шмель» в результате атаки БПЛА.

«Этот борт после отправки его в Россию находился большую часть времени под открытым небом, а ремонтные работы его комплекса «Шмель» так в полном объеме за год простоя и не стартовали. Ждем подтверждения информации, но если это и так, то случай и вправду, гипертрофированно комичный», – написал Коваленко.

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