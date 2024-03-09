Азербайджан потребовал от Армении передать контроль над четырьмя поселениями 9.03.2024, 20:38

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Азербайджан потребовал от властей Армении немедленно передать контроль над четырьмя неэксклавными поселениями, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы — ред.), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», — говорится в сообщении.

Эти села находятся на международно признанной территории Азербайджана. Армянские силы их заняли в 1990 году в ходе боевых действий. После этого азербайджанскому населению пришлось покинуть населенные пункты.