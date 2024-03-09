Синоптики напомнили белорусам о теплых шапках и перчатках 9.03.2024, 20:42

Какая погода ожидается на следующей неделе?

Синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде на неделю с 11 по 17 марта в эфире ОНТ. Если коротко, то днем ожидается небольшой плюс, а ночью еще будут слабые морозы.

В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления, поэтому в большинстве районов не ожидается существенных осадков. Ночью и утром — местами туман. Влажность составит до 80%. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью — от -8°C по северу до +2°C по крайнему юго-западу. Днем в понедельник, 11 марта, — от +4 до +10°C, во вторник, 12 марта, — от +1 до +8°C.

В середине недели под влиянием антициклона упадет влажность и температура воздуха. Прогнозируется слабый ветер и переменная облачность без осадков за исключением юго-востока страны. Утром будет местами слабый туман. Влажность — до 50%. Ночью в среду, 13 марта, — от 1 до -7°C, днем — от 0 до +4°C.

Во второй половине недели ожидается примерная такая же погода, как и в среду. То есть переменная облачность, умеренный ветер и без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до +2°C. Днем в четверг, 14 марта, — от 0 до +6°C, в пятницу, 15 марта, — до +3°C.

В выходные дни прогнозируется облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Влажность — до 60%. Ночью — от -1 до + 5 °C, днем в субботу и в воскресенье, 16 и 17 марта, — от 0 до +5°C.