Белорусские ученые сделали космическое открытие 9.03.2024, 20:56

Их статью впервые за 130 лет опубликовали в престижном научном журнале.

В известном астрофизическом журнале The Astrophysical Journal появилась статья белорусских ученых. В ней сообщается о крупнейших источниках антиматерии во Вселенной.

«Николай Прокопеня и Григорий Верещагин показали, что такими источниками [антиматерии] являются удивительно компактные нейтронные или кварковые звезды, с диаметром в 10 км — в 100 тысяч раз меньше диаметра Солнца. Рожденные в результате гравитационного сжатия, эти сверхплотные астрономические карлики выталкивают наружу электроны, создавая вокруг себя слой из электронов, обеспечивая тем самым свою электронейтральность. При этом напряженность электрического поля, создаваемого этим слоем электронов, гигантская — 1018 В/м, превышающая в сотни миллиардов раз величину напряженности электрического поля при грозовом разряде в земной атмосфере. В таких сверхсильных полях из вакуума рождается антиматерия в виде позитронов и материя в виде электронов», — рассказали в НАН Беларуси.

Отмечается, что возможность данного процесса была предсказана в 1951 году одним из создателей квантовой электродинамики Джулианом Швингером. Но было непонятно, в каких объектах и какой мощностью создается антиматерия.

Работа Прокопени и Верещагина — первая публикация беларусских ученых в журнале The Astrophysical Journal, который издается с 1895 года.

В оригинале статья называется Pair Creation in Hot Electrosphere of Compact Astrophysical Objects («Рождение пар в горячей электросфере компактных астрофизических объектов»).