Bloomberg: Филиппины начали готовиться к войне с Китаем 9.03.2024, 21:01

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Решение принято после очередного столкновения с китайскими военными кораблями.

Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро поручил военным применить новую стратегию защиты территории и экономических интересов страны. Решение принято спустя несколько дней после очередного столкновения с китайскими кораблями в Южно-Китайском море.

«Мы развиваем наш потенциал для защиты и обеспечения безопасности всей нашей территории и исключительной экономической зоны, чтобы наш народ и все последующие поколения филиппинцев могли свободно пожинать и наслаждаться щедростью природных ресурсов, которые принадлежат нам по праву», - цитирует филиппинского министра издание Bloomberg.

В начале недели четверо филиппинцев получили ранения после того, как два китайских корабля береговой охраны применили водометы против судна, зафрахтованного филиппинскими военными для пополнения запасов.

«Филиппинские и китайские корабли столкнулись, когда китайские суда совершили опасные блокирующие маневры», - заявила Манила.

Концепция всеобъемлющей архипелажной обороны, представленная главой оборонного ведомства в январе, является частью усилий по повышению военного потенциала страны и координации усилий правительства по предоставлению филиппинским гражданам и компаниям, а также лицам, уполномоченным правительством страны, беспрепятственной разведки природных ресурсов.

В управления по связям с общественностью президента заявили, что эта стратегия была «принята администрацией Маркоса в качестве общегосударственного подхода к решению морского спора с Китаем».

«Это стратегическое решение, и для его осуществления не потребуются постоянные директивы», - заявил Теодоро.