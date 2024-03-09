В Минске ищут ловца птиц и обещают солидную зарплату 4 9.03.2024, 21:04

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Что нужно делать?

Жителям Минска предлагают работу в качестве ловцов птиц с заработной платой от 2000 рублей на руки, информирует агентство «Минск-Новости». Объявление было размещено в одном из вагонов метрополитена столицы.

По данным агентства, сотрудника на эту должность ищет компания «Смолевичи Бройлер». Предполагается, что работники будут доставляться из Минска в Смолевичи служебным транспортом. Кроме того, предусмотрены социальный пакет, материальная помощь на питание и компенсация расходов на медицинский осмотр.

Одна из читательниц, откликнувшаяся на это объявление, рассказала, что ее филологическое образование не заинтересовало работодателя. Она подчеркнула, что для занятия этой должности важно иметь физическую выносливость. Работа заключается в ловле живой птицы в течение 15 часов с обеденным перерывом: брать по семь двухкилограммовых птиц и помещать их в ящики.

Потенциальный работодатель предупредил, что этим занимаются физически сильные мужчины, которые могут выдерживать даже сутки. Также был вариант попробовать себя в качестве птицевода: ухаживать за птицами, контролировать наличие корма и воды.