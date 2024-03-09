Портников рассказал, как Путин планирует обмануть Трампа 3 9.03.2024, 21:18

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Виталий Портников

У Кремля есть простой план.

Украинский публицист Виталий Портников предположил, что Путин строит коварный план по дискредитации Трампа.

Надеяться на честность главы Кремля не стоит никому, но если Трамп питает иллюзии на этот счет, то совершенно напрасно, потому что Путин его предаст в определенный момент, заявил Виталий Портников.

Отказываться от плана захвата Украины президент РФ не собирается, и все разговоры о том, что он позволит Трампу закончить войну за сутки, - это только пустые обещания ради достижения своих интересов.

Политический аналитик высказал свое мнение о планах главы Кремля: «Путин собирается просто обмануть Трампа. Я допускаю, что подобные сигналы из Кремля могут раздаваться, но потом, когда Трамп станет президентом США, если он выиграет выборы, Путин скажет: «Я прошу прощения, я не помню, о чем мы там договаривались. Нам нужна вся Украина, а не какая-то часть ее территорий, и не США решать, каковы размеры исторической России».

После этого журналист объяснил, как Путин собирается подставить Трампа: «Я думаю, что у Путина есть простой план, как обвести Трампа вокруг пальца. Вот что будет делать Трамп в ситуации, когда он поймет, что он оказался в дураках с Путиным, как во время своего президентства он оказался в дураках с Ким Чен Ыном».

«Трамп ничего не будет делать, только попытается в свойственном ему стиле сделать хорошую мину при плохой игре, что опять убедит руководство Китая, что с человеком, который настолько не ориентируется в том, как политика тоталитарных стран (сегодня дал, а завтра забрал) отличается от политики в демократических странах, что с этим человеком можно делать все, что угодно и по интересам США в Тихоокеанском регионе будет нанесен жесткий и сокрушительный удар, который поставит точку на политической роли США», - подчеркнул Виталий Портников.