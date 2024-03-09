«ВСУ охотятся, по авиазаводу в Таганроге прилетело четыре дрона» 9.03.2024, 21:38

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В РФ раскрыли подробности атаки на самолет А-50, доставленный из Беларуси.

В ночь на 9 марта в российском Таганроге (Ростовская область) массированной атаке дронами подвергся авиазавод «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Было, по предварительным данным, как минимум 4 прилета.

Об этом сообщил телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает Диалог.UA.

Ресурс опроверг сообщение Минобороны РФ, что «авианалет был успешно отбит». По данным ресурса, главной целью удара был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) «А-50», который находится на ремонте в таганрогском авиазаводе.

Речь идет о борте, который получил повреждения в феврале 2023 года в Беларуси.

«Источники не уточняют, пострадал ли сам самолет, (...) говорят об атаке на завод неохотно... По заводу прилетело 4 дрона», - сообщил телеграм-канал.

Он констатировал, что украинцы «планомерно охотятся» за российскими «летающими радарами «А-50». За последние месяцы были сбиты два борта этой модели.

«Отсутствие ДРЛО серьезно повлияло на возможности обнаружения как воздушных, так и наземных целей в зоне «СВО»... Власти проводят переговоры с Индией о покупке хотя бы одного А-50... У Индии всего несколько самолетов модификации «А-50ЭИ», поэтому вероятность реальной продажи выглядит крайне низкой», - сообщил российский ресурс.

Российская служба «Радио Свобода» уверяет, что удар пришелся примерно в 900 метрах от того места, где ранее спутник фиксировал наличие борта «А-50».