Кадыров моет посуду, а Путин идет за молоком Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

9.03.2024, 21:53

1,882

Прощайте, «скрепы»!

Эта новость вряд ли понравится любителям «традиционных ценностей» - путинской мути о месте женщин в жизни.

В Ирландии 8 марта прошел референдум, на котором решается судьба двух положений Конституции, в которых говорится, что место женщины - дома

В статье 41.2 Конституции Ирландии сказано: «Своей жизнью дома женщина оказывает государству поддержку, без которой невозможно достичь общего блага» и «Матери не должны быть вынуждены в силу экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому».

Это, наверное, мечта властных путинцев – ты, женщина, сиди дома, а твои мужчины пусть воюют с НАТО.

Правительство Ирландии считает, что в современном обществе подобные формулировки устарели. Их хотят заменить на фразу, которая относит домашние обязанности ко всем членам семьи, а не только к женщинам.

Представляете, если такое последовательно провести в России – Кадыров моет посуду, а Путин идет за молоком в магазин, а дома варит кашу. Дивная картина!

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»