СМИ: У россиян началась истерика из-за новых оборонительных укреплений ВСУ 1 9.03.2024, 22:05

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Украинский комбат раскрыл подробности.

Российские оккупанты забеспокоились из-за строительства Украиной новых фортификационных сооружений. Они обнаружили их благодаря БпЛА и устроили истерику в соцсетях. Об этом пишет командир инженерно-саперного батальона 3 ОШБр в своем телеграм-канале «Дневники Тренера».

«Новопостроенные укрепленные позиции Сил обороны Украины в Запорожской области фиксирует аэроразведка ВС РФ. На м*скальских пабликах истерика. Вот чего на самом деле боятся оккупанты. Не восхвалений о контрнаступлении, не марафонов, и не песен с танцами. Они боятся, когда украинцы становятся по настоящему сплоченными, и строят укрепления чтобы дать отпор. Только непреодолимые стены и стойкость наших воинов смогут остановить это ордынское нашествие», — написал он.

Аналитики DeepState пишут, что проблема инженерно-фортификационных укреплений в Украине существует с 2022-го года и стала критической в 2023-м, когда враг вернул инициативу в свои руки.

«Проблема актуальна до сих пор, но только сейчас ею начали заниматься из-за большого общественного резонанса. Конечно, существуют категории мобилизованных, которые отрицают этот факт и утверждают, что у нас все готово и забетонировано вплоть до Днепра, но эти лица окопы тоже видят только на стримах. Без качественных инженерно-фортификационных укреплений, которые образуют единую сеть, невозможна успешная оборона. Надеемся, что это станет системой, а не единичным исключением», — высказались в DeepState.