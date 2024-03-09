Стало известно, когда в Минске включат фонтаны 9.03.2024, 22:06

Расконсервация после зимы уже началась.

Сезон работы столичных фонтанов стартует традиционно в последнюю пятницу апреля. В нынешнем году это 26 апреля, сообщил «Минск-Новостям» заместитель генерального директора — главный инженер предприятия «Минскзеленстрой» Руслан Косевич.

Косевич уточнил, что минские фонтаны уже проходят расконсервацию и подготовку к работе. Процесс подразумевает мойку чаш, установку демонтированного на зиму оборудования и наладку всех систем.

Всего на балансе «Минскзеленстроя» находятся около 40 фонтанов, в том числе самый старый в городе «Мальчик с лебедем», которому в этом году исполнилось 150 лет, и новые на Свислочи и на пересечении улиц Первомайской и Пулихова. В прошлом году предприятие взяло на обслуживание объект, расположенный на нижнем ярусе торгового дома «На Немиге». Фонтан отремонтировали, и весной он заработает вместе с остальными.

Для каждого фонтана к сезону установят режим работы как в будни, так и в выходные, а также периодичность проведения регламентных работ. Эту информацию разместят на сайте «Минскзеленстроя».

Как правило, основные фонтаны в центре города в выходные и праздничные дни работают до полуночи. По будням в основном они отключаются в 21.00. Исключение — фонтан на воде «Свислочь». В прошлом году водное светомузыкальное шоу можно было увидеть ежедневно с 16.00 до 23.00.

В «Минскзеленстрое» рассказали также, что при обильных дождях, температуре воздуха ниже +10°С, усилениях ветра порывами более 10 м/с фонтаны могут быть отключены и в сезон.