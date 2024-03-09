А Соловьева и Медведева позвали? Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

9.03.2024, 22:21

Пока есть просекко, есть надежда.

Да они издеваются над российскими персонажами, потерявшими доступ в Италию – к виллам и виноградникам.

Итальянский институт культуры в Москве провел презентацию книги Фульвио Эрваса «Пока есть просекко, есть надежда». Да-а-а друзья … Соловьева и Медведева позвали?

«Пока есть просекко, есть надежда» – детектив, действие которого происходит в Венето. Главный герой – инспектор Стуки, который, практически не выпуская из рук бокала, решительно настроен поймать преступников и вернуть спокойствие горожанам, чтобы все, как и раньше, могли наслаждаться каждым пузырьком игристого.

По книге в 2017 году снят фильм «Венецианский детектив».

Может быть, сделать российский ремейк? Перенести действие в Крым, а на роль инспектора Стуки пригласить Дмитрия Медведева. Чтобы он с бокалом в руках ловил преступников. Поймает или нет, не знаем, но бокалу пощады не будет.

Удивительный народ – итальянцы. Придумать такой роман! И детектива с бокалом в руке. Попивая, ловить преступников!

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»