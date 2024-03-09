В Беларуси выявили серую схему продаж новой одежды под видом секонда 9.03.2024, 22:23

Она позволяла завышать цены на 200%.

В Беларуси проверили несколько десятков магазинов секонд-хендов и выявили более 10 тысяч новых вещей из Европы и России, которые завозились и продавались под видом б/у, сообщает телеканал «Беларусь 1».

— За рубежом (преимущественно в Западной Европе, на территории Российской Федерации) покупались новые вещи различных известных мировых торговых марок, как правило, за наличный расчет и общим валом, то есть по цене за килограмм продукции. Впоследствии они ввозились на территорию Беларуси в качестве вещей, бывших в употреблении. Для этих целей использовались различные подконтрольные иностранные компании, от имени которых и осуществлялась поставка в нашу страну одежды. Соответственно и таможенная пошлина с данных элементов одежды уплачивалась не как с новых вещей, а как с бывших в употреблении, и составляла 0,18 евро за 1 кг одежды, — объяснил схему замначальника отдела департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Кардымон.

На территории Беларуси вещи переупаковывались и поступали в магазины как новая одежда. Выручка от продажи, по словам Кардымона, «лишь в незначительном размере отражалась по учету».

Стоимость ввезенных вещей оценивается в 680 тысяч рублей. Было выявлено два канала ввоза такой продукции из Европы и России. Все это позволяло устанавливать завышенные цены на товары, в некоторых случаях на 200%.