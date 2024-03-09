Эксперты назвали самую влиятельную в мире страну с точки зрения «мягкой силы» 9.03.2024, 22:42

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В рейтинг впервые попала и Беларусь.

Ведущая консалтинговая компания Brand Finance представила Global Soft Power Index 2024 — рейтинг государств с точки зрения их «мягкой силы», то есть культурного и экономического влияния, а не принуждения. По мнению экспертов, возглавляют этот список США, в нем есть и Беларусь — на 87-м месте из 193 государств.

Возглавляют рейтинг «мягкой силы» Соединенные Штаты — стоимость их национального бренда с точки зрения репутации и влияния оценили более чем в 32 млн долларов.

Авторы отмечают лидерство США в науке и сфере искусства и развлечений. Подчеркивается, что это государство пользуется международным признанием, помогает нуждающимся странам и поддерживает глобальные усилия по противодействию изменению климата. Вместе с тем в США есть проблемы внутренней безопасности, связанные с насилием с применением огнестрельного оружия и жесткими действиями полиции, а также участием в международных конфликтах.

На второй позиции в рейтинге расположилась Великобритания. Китай переместился на третье место с пятого, Япония сохранила за собой четвертую позицию, а вот Германия опустилась на пятую строчку с третьей.

Франция, Канада, Швейцария, Италия, ОАЭ занимают с 6-го по 10-е места соответственно. Испания поднялась на 11-ю строчку, Швеция опустилась на 12-ю, Австралия и Нидерланды занимают 13-е и 14-е места соответственно, Южная Корея — 15-ю строчку.

В 2024 году в рейтинг «мягкой силы» впервые попала Беларусь — эксперты поставили ее на 87-ю строчку из 193. Стоимость национального бренда нашей страны оценили в 44 360 долларов.

Россия в рейтинге занимает 16-е место, Украина — на 44-е. Обе страны в прошлом году были на более высоких позициях, а их падение объяснили участием в военном конфликте. Польша — на 33-й строчке, Литва — на 61-й, Латвия — на 71-й. Замыкает список Кирибати — островное государство в Океании.

Что за индекс и как его считают

Глобальный индекс «мягкой силы» был составлен на основе опроса более 170 000 человек из разных стран, чтобы оценить восприятие в мире 193 государств — членов ООН. Каждую страну оценивали по 55 различным показателям.

«Мягкая сила» определяется как способность государства влиять на предпочтения и поведение различных игроков на международной арене (других стран, корпораций, сообществ и т.д.) благодаря привлекательности своей культуры и экономики, а не принуждению.

В докладе говорится, что во времена глобальной неопределенности и нестабильности экономические показатели становятся все более важным фактором «мягкой силы» страны.

«Такие атрибуты национального бренда, как «сильная и стабильная экономика» и «продукты и бренды, которые любит мир», становятся ключевыми факторами влияния и репутации на мировой арене. Эта тенденция объясняет продолжающееся доминирование на вершине рейтинга крупнейших экономик мира, таких как США и Китай, а также более мелких развитых экономик, таких как Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты», — утверждают авторы.