Интересный поворот в истории с гагаузской «девой»1
- Александр Коваленко
- 9.03.2024, 22:45
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Молдавская сепаратистка Гуцул пытается усидеть на двух табуретках одновременно.
В истории с гибридной гагаузкой Евгенией Гуцул интересный поворот, хотя, в некотором смысле и ожидаемый…
На медийном уровне, пророссийские площадки ее начинают называть претенденткой на пост президента Молдовы и конкуренткой Майи Санду.
Важно понимать, что Гуцул пользуется тотальной электоральной поддержкой Гагаузии. Кроме того, она представительница антиконституционной партии Илана Шора (молдавский Медведчук), который сейчас в бегах, то есть, электорат «Шористов» по Молдове – это ее электорат. Кроме того, явно гарантирована значительная поддержка со стороны электоральной массы Приднестровья.
Еще аспект. Гагаузия, в отличие от Приднестровья одновременно пользуется поддержкой от России и от Турции, вливающей в регион серьезные средства. То есть, свою кампанию гагаузская «дева» может строить сразу на тандемной поддержке, что куда эффективнее розыгрыша карты приднестровских отщепенцев.
Конечно, интересы Турции и России в Молдове несколько отличаются, но пока гагаузской «деве» удается усиживаться на двух табуретках одновременно.
Если ее деятельность в ближайшее время не будет пресечена либо минимизирована, то никакого силового варианта для захвата власти в Молдове для Москвы и не нужно будет реализовывать. С другой стороны, если ее арестуют, из нее тут же сделают «мученицу» и выведут людей на улицы, что реализацию сценария по хаотизации с силовой компонентой только ускорит и даже катализирует сам процесс.
Александр Коваленко, «Телеграм»