Интересный поворот в истории с гагаузской «девой» 1 Александр Коваленко

9.03.2024, 22:45

3,758

Александр Коваленко

Молдавская сепаратистка Гуцул пытается усидеть на двух табуретках одновременно.

В истории с гибридной гагаузкой Евгенией Гуцул интересный поворот, хотя, в некотором смысле и ожидаемый…

На медийном уровне, пророссийские площадки ее начинают называть претенденткой на пост президента Молдовы и конкуренткой Майи Санду.

Важно понимать, что Гуцул пользуется тотальной электоральной поддержкой Гагаузии. Кроме того, она представительница антиконституционной партии Илана Шора (молдавский Медведчук), который сейчас в бегах, то есть, электорат «Шористов» по Молдове – это ее электорат. Кроме того, явно гарантирована значительная поддержка со стороны электоральной массы Приднестровья.

Еще аспект. Гагаузия, в отличие от Приднестровья одновременно пользуется поддержкой от России и от Турции, вливающей в регион серьезные средства. То есть, свою кампанию гагаузская «дева» может строить сразу на тандемной поддержке, что куда эффективнее розыгрыша карты приднестровских отщепенцев.

Конечно, интересы Турции и России в Молдове несколько отличаются, но пока гагаузской «деве» удается усиживаться на двух табуретках одновременно.

Если ее деятельность в ближайшее время не будет пресечена либо минимизирована, то никакого силового варианта для захвата власти в Молдове для Москвы и не нужно будет реализовывать. С другой стороны, если ее арестуют, из нее тут же сделают «мученицу» и выведут людей на улицы, что реализацию сценария по хаотизации с силовой компонентой только ускорит и даже катализирует сам процесс.

Александр Коваленко, «Телеграм»