Как долго можно хранить баночное пиво? 2 9.03.2024, 22:47

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Названы три важных условия.

Пиво в алюминиевых банках имеет плохую репутацию среди ценителей этого напитка, и часто эти претензии являются необоснованными.

Как минимум, такая тара имеет определенные преимущества при хранении пива - защищает напиток от негативного воздействия света.

Однако оставим преимущества или недостатки банки как таковой, а рассмотрим лишь один аспект - как долго хранится баночное пиво?

Издание Tasting Table утверждает, что при условии правильного хранения напиток не теряет своих характеристик в течение двух лет.

Но, чтобы достичь таких показателей, необходимо хранить пиво в прохладном темном месте, например в холодильнике или погребе.

Конечно, как только вы откроете банку, срок «жизни» пива сократится до считанных часов. Если вы почему-то не стали допивать пиво из открытой банки, его надо поставить в холодильник, герметично закрыв отверстие.

На срок «жизни» пива влияют три основных фактора: тепло, свет и - если речь идет об уже открытой банке - кислород. В теплом помещении с прямым доступом к атмосферному кислороду пиво быстро теряет вкусовые свойства, ведь химические соединения, которые придают ему характерный вкус и запах, распадаются. Свет, особенно прямые солнечные лучи, имеет еще более губительный эффект - меняет вкус и запах хмеля в напитке, делая его похожим на вонь скунса.

Если банка пива длительное время (по крайней мере несколько месяцев) простояла в холодильнике, прежде чем пить, понюхайте напиток. Любой запах, отличный от характерного аромата пива должен вас остановить.

Просроченное пиво чаще всего пахнет мочой или спреем от скунса. Отсутствие пузырьков газа или несвежий, похожий на картонный вкус также являются намеками на то, что вам следует сбегать в магазин за другой банкой или бутылкой.