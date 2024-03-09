Навальный предупреждал адвоката, что его травят в колонии 9.03.2024, 22:53

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Защитница политика раскрыла подробности.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опасался, что его могут отравить в колонии, заявила его бывший адвокат Ольга Михайлова.

«Он мне говорит: «Слушай, боюсь показаться параноиком, но, кажется, меня тут притравливают». Я сразу, только выйдя из колонии, сделала об этом пост в твиттере Кобзева, который был нашим адвокатским твиттером», — сказала Михайлова в интервью «Медузе».

По ее словам, защита политика подавала жалобу генпрокурору РФ, директору ФСИН и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Михайлова отметила, что накануне гибели Навального, 15 февраля, Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно протоколу суда, основанием послужила прослушка беседы Михайловой и Навального, в которой политик опасался отравления.

«И судья Дударь использовала этот протокол как единственное доказательство необходимости избрания мне меры пресечения. Мало того, когда мы ездили в колонию, все бумаги, которые мы приносили и выносили из нее, фотографировали. У нас ни разу не изъяли ни одной бумаги», — подчеркнула Михайлова.

Защитнику вменяется участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). На данный момент Михайлова находится за пределами России.

Трех адвокатов Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — арестовали в октябре прошлого года по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Арест защитников несколько раз продлевался. Росфинмониторинг внес адвокатов в перечень «экстремистов и террористов».

По версии следствия, Кобзев, Липцер и Сергунин регулярно передавали письма Навального из колонии его соратникам — таким образом осужденный оппозиционер «продолжал выполнять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества». Навальный называл арест своих защитников «демонстративно беззаконным», отметив, что их преследуют за профессиональную деятельность.

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю заявлял, что Навального, вероятнее всего, отравили.

«Я считаю, что это точно условный «Новичок». Потому что-то, что они «Новичком» пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и очень возможно попробовали закончить — тем же способом», — отмечал Грозев.

Навальный скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он был этапирован в декабре 2023 года.