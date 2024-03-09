закрыть
9 марта 2024, суббота, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В назначении Залужного послом в Великобритании появился важный нюанс

  • 9.03.2024, 23:18
  • 2,694
В назначении Залужного послом в Великобритании появился важный нюанс

У Зеленского раскрыли детали.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Процедуры оформления необходимых документов уже начались. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.

«Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины», - рассказал он.

Сибига отметил, что окончательным этапом назначения Залужного будет указ Президента после получения согласия от британской стороны. К тому времени должны состояться определенные процедуры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин