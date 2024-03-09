В назначении Залужного послом в Великобритании появился важный нюанс
- 9.03.2024, 23:18
- 2,694
У Зеленского раскрыли детали.
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил кандидатуру Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Процедуры оформления необходимых документов уже начались. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона.
«Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Валерия Федоровича Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Великобритании. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины», - рассказал он.
Сибига отметил, что окончательным этапом назначения Залужного будет указ Президента после получения согласия от британской стороны. К тому времени должны состояться определенные процедуры.