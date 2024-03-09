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В Гродно женщина бьет ногами по автомобилям, которые стоят якобы на ее месте

  • 9.03.2024, 23:25
  • 1,164
В Гродно женщина бьет ногами по автомобилям, которые стоят якобы на ее месте

Видеофакт.

Во дворах на Щорса в Гродно семья возмущается в адрес тех, кто ставит свой автомобиль на определенном месте, об этом рассказал «АвтоГродно» читатель.

– Соседи в нашем доме купили себе автомобиль. По крайне мере, его я раньше у нас не замечал, а на самом автомобиле висит наклейка «70». В общем, они почему-то решили, что раз у них есть свой авто, то теперь должно быть и свое парковочное место. Стоит на него поставить свою машину, как вскоре получишь замечание, – говорит мужчина.

– Вот недавно на это место припарковался и тут звонок в домофон. Поднял трубку и услышал в свой адрес претензии от водителя, который напоследок сказал: «Не ставь на это место, я тебя предупредил». В общем, выхожу во двор и вижу, что на машине есть царапина. Ради интереса изучил камеры видео наблюдения. Оказалось, что причастны к царапине те самые мои соседи, которые приехали откуда-то, припарковались рядом, а проходя мимо моей машины мама водителя вдруг решила ударить по автомобилю ногой, – рассказывает автомобилист.

Мужчина делится записью с камеры:

– Терпеть такое отношение не стал, обратился в милицию. Приехали сотрудники и мы пошли к моим соседям. Когда у женщины спросили, для чего она это сделала, сказала, что из-за злости, потому что я поставил авто на их место, – говорит читатель.

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