Россия обвинила Украину в «терактах» и потребовала арестовать Малюка: СБУ резко ответила 1.04.2024, 0:50

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Они напомнили, что Путина официально объявили в международный розыск.

В Службе безопасности Украины назвали ничтожным заявление Министерства иностранных дел России о якобы причастности Украины к масштабному теракту в Москве.

Так в пресс-службе прокомментировали требования РФ арестовать и выдать всех причастных к подрыву Крымского моста, покушениям на российских пропагандистов и рейдам «Русского добровольческого корпуса» на территорию РФ. К тому же списку они добавили теракт в Москве, на который взяла на себя ответственность ИГИЛ.

«Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск - в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне», - заявили в СБУ.

В украинской Службе подчеркнули, что единственным российским заявлением, на которое стоило бы обратить внимание, является объявление о поражении в войне и выводе оккупационных войск из Украины.

Отметим, что сегодня в МИД России заявили, что Украина должна арестовать главу СБУ Василия Малюка, а также успех причастных к теракту в Москве, убийстве российских пропагандистов и подрыве Крымского моста.