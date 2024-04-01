закрыть
1 апреля 2024, понедельник, 2:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия обвинила Украину в «терактах» и потребовала арестовать Малюка: СБУ резко ответила

  • 1.04.2024, 0:50
  • 2,496
Россия обвинила Украину в «терактах» и потребовала арестовать Малюка: СБУ резко ответила

Они напомнили, что Путина официально объявили в международный розыск.

В Службе безопасности Украины назвали ничтожным заявление Министерства иностранных дел России о якобы причастности Украины к масштабному теракту в Москве.

Так в пресс-службе прокомментировали требования РФ арестовать и выдать всех причастных к подрыву Крымского моста, покушениям на российских пропагандистов и рейдам «Русского добровольческого корпуса» на территорию РФ. К тому же списку они добавили теракт в Москве, на который взяла на себя ответственность ИГИЛ.

«Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск - в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне», - заявили в СБУ.

В украинской Службе подчеркнули, что единственным российским заявлением, на которое стоило бы обратить внимание, является объявление о поражении в войне и выводе оккупационных войск из Украины.

Отметим, что сегодня в МИД России заявили, что Украина должна арестовать главу СБУ Василия Малюка, а также успех причастных к теракту в Москве, убийстве российских пропагандистов и подрыве Крымского моста.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин