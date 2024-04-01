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На свободу вышли двое политзаключенных

  • 1.04.2024, 4:00
На свободу вышли двое политзаключенных

Они полностью отбыли свой срок.

Политзаключенные Михаил Калишук и Сергей Карпеня полностью отбыли свой срок и вышли на свободу, ообщает правозащитный центр «Вясна».

Михаилу Калишуку 27 лет. За участие в протестах в 2020-ом году в Бресте он был задержан и избит сотрудниками ОМОНа. Ему предъявили обвинение в «массовых беспорядках» и осудили на четыре года лишения свободы в колонии усиленного режима. Срок Михаил отбывал в ИК №3 (Витьба). Администрация колонии оказывала на политзаключенного давление. Затем его перевели на тюремный режим и этапировали в могилевскую тюрьму №4.

Сергею Карпене 29 лет. Его задержали в марте 2022 года и приговорили к двум годам «химии» за «оскорбление Лукашенко». Следствие утверждало, что мужчина «с целью нанесения вреда чести и достоинства Лукашенко» в Telegram-канале «Барановичи-97%» оставил сообщение с ненормативной лексикой.

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