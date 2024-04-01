Фильм об Андрее Санникове показали в Великобритании 1.04.2024, 7:44

Андрей Санников

Показы прошли в Лондоне и Эдинбурге.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope» («Такого рода надежда»), главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, показали в Великобритании. Политик рассказал сайту Charter97.org о своей поездке:

— Поездка в Англию состояла из двух частей: мероприятия в Лондоне и в Шотландии.

Организовал ее мой хороший и давний друг Алан Флауэрс, председатель Англо-белорусского общества

В Лондоне прошел показ фильма «Такого рода надежда». Он состоялся в помещении Ассоциации украинцев Великобритании, где расположена самая большая в мире украинская эмигрантская библиотека и архив им. Шевченко. Кроме англичан были друзья-белорусы, украинцы, русские, потому и обсуждение после фильма было особенно интересным. Говорили о войне, об эмиграции, о том, как избавиться от диктатуры, о надежде…

На прощание я подарил библиотеке Шевченко книжки «Беларусь в НАТО» на украинском языке.

Алан Флауэрс, 70-летие АБО

после просмотра

Украинский центр, Лондон

В эти же дни свое 70-летие отмечало Англо-белорусское общество, которое много делало и делает для сохранения и развития связей между нашими народами в разные периоды истории, в том числе и в самые сложные, как сегодняшний. С обществом связаны имена таких выдающихся личностей, как отец Александр Надсон, поэтесса и переводчица Вера Рич, исследователь белорусской культуры Гай Пикарда, которых мне посчастливилось знать при их жизни. На праздновании присутствовали деятели белорусской эмиграции и англичане, в частности мой давний знакомый лорд Фредерик Понсонби. Кстати, его прадед, лорд Артур Понсонби, оказывается, в 1928 году издал свою книгу «Ложь во время войны». Такая любопытная связь со временем сегодняшним, с информационной и гибридной войной.

лорд Фредерик Понсонби

В Лондоне состоялись встречи в Форин Офис, где мы в основном обсуждали вопросы политзаключенных Беларуси и возможности их освобождения. Я рассказал о новых изощренных пытках, которым подвергли Полину Шарендо-Панасюк с использованием пропагандистско-садистского телевидения.

Как известно, Великобритания сегодня не является членом Евросоюза и может вводить свои санкционные меры против режима Лукашенко. В декабре прошлого года были введены британские санкции против 17 судей и прокуроров, виновных в нарушении прав человека и в вынесении приговоров по сфабрикованным делам. Политика односторонних санкций будет продолжаться.

В Лондоне с огромным удовольствием встретился с Розмари Томас, которая была послом Ее Величества в Беларуси в тот самый турбулентный период после жестокого разгона Площади-2010. Розмари и профессионально, и по-человечески очень помогала политзаключенным и их семьям. Она передает наилучшие искренние пожелания белорусам.

Розмари Томас

— Как прошла шотландская часть поездки? Интересуются ли там Беларусью?

— Шотландия оставила впечатление дегустации хорошего виски на бегу: слишком мало было времени, чтобы хоть что-то толком рассмотреть, но достаточно для того, чтобы хотеть вернуться на подольше.

В университете города Данди прошла лекция о Беларуси, ядерном разоружении, войне России против Украины. Было много молодежи, задававшей весьма интересные вопросы, которые не закончились и после лекции.

С преподавателями университета Данди и Кеном Макбейном (крайний справа)

Показ фильма «Такого рода надежда» состоялся в Эдинбурге, в помещении центра искусства и культуры Саммерхолл. Пожалуй, это единственное здание-достопримечательность в Европе, а может и в мире, над которым постоянно развевается наш флаг.

Это решение принял владелец и основатель самого большого в Европе частного центра искусств Роберт Макдауэлл.

Роберт Макдауэлл

В его же центре находится галерея легендарного Ричарда Демарко, художника, просветителя, много сделавшего для популяризации в Шотландии искусства Восточной Европы, в частности польского театрального деятеля Тадеуша Кантора.

На дискуссии после показа фильма говорили о сегодняшней Беларуси, которая находится в заложниках у двух диктаторов, о европейской Беларуси, о политзаключенных.

с Аланом Флауэрсом в парламенте Шотландии

лорд Фредерик Понсонби

студенты университета Данди

В Шотландии, в Данди и Эдинбурге, с активистами различных кампаний в поддержку Беларуси, студентами и общественными деятелями, обсудили возможности усиления давления на режим Лукашенко с целью освобождения политзаключенных.

В Эдинбурге проживает координатор правозащитной организации Libereco по Соединенному Королевству, который очень много делает для поддержки политзаключенных в Беларуси.

Знаменитый эдинбургский фестиваль искусств тоже не оставляет ситуацию в Беларуси без внимания, и его организаторы планируют включать в свои программы белорусских исполнителей.

здание Саммерхолла, Эдинбург